МНС Белоруссии ограничит доступ к Spotify с 1 декабря из-за долга по НДС

Доступ к Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря МНС Белоруссии ограничит доступ к Spotify с 1 декабря из-за долга по НДС

Москва27 ноя Вести.В Белоруссии с 1 декабря 2026 года будет ограничен доступ к музыкальному стриминговому сервису Spotify. Об этом решении сообщили в Министерстве по налогам и сборам республики.

Причиной стали долги компании-нерезидента перед белорусским бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Как пояснили в ведомстве, несмотря на активную работу с плательщиком, задолженность погашена не была. В связи с этим налоговое ведомство постановило ограничить доступ к интернет-ресурсу, который используется для оказания электронных услуг.

Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме говорится в сообщении

В министерстве также уточнили, что после введения ограничений распространение контента Spotify на территории Белоруссии прекратится, что лишит компанию возможности получать выручку от белорусских подписчиков.

Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков добавили в ведомстве.

Пользователям, которые уже оформили подписку, рекомендовано обращаться за возвратом средств напрямую к компании-нерезиденту, получавшей платежи.