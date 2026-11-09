Аккредитацию Beget как регистратора доменов .ru и .рф приостановили Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию компании Beget

Москва9 ноя Вести.Аккредитация российского хостинг-провайдера Beget приостановлена, ограничения действует с 3 ноября 2026 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Координационного центра доменов .ru/.pф.

Как уточняется, приостановка запрещает регистратору оформлять новые домены второго уровня в зонах .ru и .рф

Аккредитация регистратора ООО "Бегет" приостановлена с 03 ноября 2026 года. В соответствии с положениями Соглашения об аккредитации приостановление аккредитации заключается во введении временных ограничений на регистрацию новых доменных имен второго уровня в доменах .RU и .РФ говорится в сообщении

Ранее компания сообщала о массированной кибератаке, которая нарушила работу ряда сервисов.