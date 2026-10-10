Москва10 октВести.Белорусский госкомитет по стандартизации принял решение о запрете на ввоз и реализацию на территории республики чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans в пакетиках из-за плесени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По ее информации, соответствующая продукция не соответствует требованиям безопасности.
В частности, отмечено, что зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы) в 1 грамме продуктаговорится в публикации
Как указали в ведомстве, производителем этого вида чая является российское ООО "Орими".