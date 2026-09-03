Москва3 сен Вести.Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признали опасной продукцией и запретили его продажу на территории Белоруссии. Об этом сообщается в реестре Госстандарта Белоруссии.

Согласно информации в реестре, предписание о запрете реализации восьмилетнего коньяка "Ереван 2800", который выпускает армянское ЗАО "МАП", было выдано 26 августа. В сам реестр документ внесли 3 сентября.

В Госстандарте указали, что продукция признана опасной из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, заявленным на маркировке.

Кроме того, испытания показали, что содержание дубильных веществ в коньяке оказалось ниже установленной нормы. Это означает, что напитку придали внешний вид и отдельные характеристики заявленной продукции, однако идентифицировать его как продукт, за который он выдается, нельзя.