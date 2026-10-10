Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию ряд напитков из Грузии

В России запретили воду "Набеглави" и ряд марок грузинского вина Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию ряд напитков из Грузии

Москва10 окт Вести.Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию и продажу грузинских вин, коньяков и безалкогольных напитков ряда производителей, сообщает РБК.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, была введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза и оборона на территории страны продукции, не соответствующей установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности говорится в документе Роспотребнадзора

В частности, под запрет попали вина производителей АО "Телиани Вели", АО "Тбилвино", ООО "Вайнмен", коньяк от ООО "«Братья Асканели", пиво, произведенное АО "Грузинская пивная компания", минеральная вода "Набеглави" производителя "Хелси вотер", а также любая Cocа-Cola из Грузии.