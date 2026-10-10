В России начали изымать из продажи напитки грузинских производителей

В магазинах начали изымать грузинские напитки после заявления Роспотребнадзора В России начали изымать из продажи напитки грузинских производителей

Москва10 окт Вести.Российские торговые сети приступили к изъятию из продажи напитков ряда производителей из Грузии после введения ограничений Роспотребнадзора. Об этом РИА Новости сообщил источник в сфере розничной торговли.

По словам собеседника агентства, необходимые меры приняты на всех этапах движения продукции, начиная с логистических операций и заканчивая реализацией товаров в розничных точках.

Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются сказал источник

Ранее Роспотребнадзор объявил о приостановке импорта и продажи в России вин, коньяков и безалкогольных напитков отдельных грузинских производителей.

Основанием для ограничений стала временная санитарная мера, принятая в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии.