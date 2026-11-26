Москва26 ноя Вести.Государственный комитет по стандартизации Белоруссии внес одеколон "Саша" в реестр опасной продукции. С 27 ноября его ввоз и реализация на территории республики запрещены.

Причиной стало несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Об этом свидетельствует карточка товара.

В составе одеколона обнаружен пи-трет-бутил-альфа-метилгидроциннамический альдегид, более известный как лилиаль. Это вещество запрещено к использованию в парфюмерно-косметической продукции. Продукцию выпускает компания "АБАР" из Минеральных Вод.

Лилиаль был исключен из перечня разрешенных компонентов в Европейском союзе с 2022 года, а в странах ЕАЭС — с 2023 года для новых продуктов. Вещество классифицируется как канцерогенное, мутагенное и токсичное для репродуктивной системы (категория CMR 1B).