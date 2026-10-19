Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии Белоруссия запретила латвийские консервы и ряд промышленных изделий

Москва19 окт Вести.Правительство Белоруссии запретило ввоз в страну отдельных товаров из Латвии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

Решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью говорится в сообщении

Запрет охватывает широкий перечень товаров из Латвии. В частности, он касается рыбных консервов и различных видов промышленных изделий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о провокациях на границе с Латвией, назвав эту ситуацию особенно накаленной.