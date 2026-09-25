В Британии сократят выплаты поселившим беженцев с Украины гражданам Выплаты британцам, поселившим беженцев с Украины, будут втрое сокращены

Москва25 сен Вести.Британские власти более чем втрое сократят размер выплат гражданам, которые поселили украинских беженцев. Об этом говорится в документах, опубликованных министерством жилищного строительства.

В рамках запущенной в 2022 году программы "Дома для Украины" украинцы могут получить особую визу, которая позволит им получить работу на территории королевства, при условии наличия приглашения от физических лиц, компаний или благотворительных организаций, гарантирующих им жилье. Ранее тем, кто соглашался выдать приглашения украинцам, выплачивали 350 фунтов (460 долларов) ежемесячно.

В документе, направленном министерством парламенту, говорится, что в рамках "Дома для Украины" правительство теперь будет выплачивать 100 фунтов на семью в месяц, вне зависимости от того, как долго гость участвует в программе.

Выплату можно будет получать не дольше чем 18 месяцев.