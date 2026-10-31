Москва31 окт Вести.Во Франции депутаты одобрили дополнительную поправку в налоговый кодекс, согласно которой "цифровые производители данных" будут обязаны отчислять в бюджет страны за каждый гигабайт интернет-трафика, полученного пользователями. Об этом пишет газета Le Figaro.

По данным издания, поправку приняли 11 голосами против 10. Для сравнения, в Национальном собрании Франции насчитывается 577 парламентариев.

Как уточняет Le Figaro, по принятой поправке компании, включая Netflix, Meta (признана экстремистской в РФ) и Google, должны будут платить 5,5 цента "за каждый гигабайт, переданный физическим лицам". Отслеживать трафик поручат французским провайдерам, которые станут передавать данные в налоговую службу.

Потенциальные налоговые поступления оцениваются в 10 млрд евро. По оценкам французского регулятора в сфере телекоммуникаций, объем интернет-трафика, передаваемого абонентам в стране, составляет около 200 млрд гигабайт в год.