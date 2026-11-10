СМИ: PepsiCo сокращает около 1000 сотрудников в Северной Америке Bloomberg: PepsiCo сократит порядка 1000 сотрудников в Северной Америке

Москва10 ноя Вести.Американская компания PepsiCo планирует сократить около 1000 сотрудников в Северной Америке в рамках реструктуризации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на служебную записку директора регионального подразделения компании Рамы Кришнана.

Уточняется, что PepsiCo пошла на эту меру из-за слабых показателей своего североамериканского подразделения.

У нас есть возможности для упрощения структуры, более четкого распределения ответственности и ускорения процесса принятия решений говорится в записке

В октябре стало известно, что в США сеть ресторанов быстрого питания KFC перейдет на продукцию Coca-Cola. Ранее компания сотрудничала с PepsiCo почти 40 лет.