Компания Disney готовится к увольнению тысяч сотрудников Bloomberg: Disney хочет сократить тысячи сотрудников для оптимизации расходов

Москва3 ноя Вести.Американская компания Walt Disney Co. планирует сократить тысячи сотрудников с целью снижения своих ежегодных расходов на 20%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, компания намерена достичь экономии как за счет ликвидации рабочих мест, так и посредством сокращения других статей расходов. Как уточнили собеседники агентства, оптимизация непропорционально коснется тематических парков, телеканалов, а также киностудии.

Отмечается также, что генеральный директор Disney Джош Д'Амаро рассматривает возможность реинвестировать часть сэкономленных средств на производство контента, развитие технологий и оказание поддержки паркам и круизному бизнесу.

Агентство напомнило, что в течение последних лет компания сократила расходы на миллиарды долларов и ликвидировала тысячи рабочих мест. Как уточнили журналисты, по данным на конец прошлого финансового года общая численность сотрудников Disney по всему миру составляла 231 тысячу.