Москва13 окт Вести.Американское фотоагентство Getty Images планирует в ближайшие недели инициировать процедуру банкротства в рамках масштабной сделки по реструктуризации, следует из заявления компании.

По завершении реструктуризации Getty Images станет частной компанией, при этом инвесторы получат 100% реорганизованной структуры говорится в пресс-релизе

Getty Images - это крупнейшее американское фотоагентство и глобальный медиасервис, владеющий одним из крупнейших в мире банков цифровых изображений, видео и музыки (архив насчитывает более 477 миллионов объектов).

Как заявило само агентство, этот шаг направлен на глубокую реструктуризацию долгов, после которой агентство полностью уйдет с биржи и станет частной компанией.

100% реорганизованной компании перейдут под контроль структур семьи Гетти и инвестиционной фирмы Чарльза Коха Koch Equity Development. Они обязались влить в бизнес до $533 млн нового акционерного капитала.

По состоянию на лето 2026 года долги Getty Images превышали $2,1 млрд. В рамках сделки держатели необеспеченных облигаций согласились аннулировать бонды на $270 млн, а владельцы обеспеченных бумаг одобрили снижение процентных ставок и продление сроков выплат.

К краху привел сорвавшийся союз с Shutterstock стоимостью $3,7 млрд (сделку заблокировал британский антимонопольный регулятор CMA), а также давление генеративного ИИ. Появление нейросетей вызвало резкий спад онлайн-продаж на дочерней платформе iStock со стороны рекламных агентств.

Процесс делистинга акций Getty с Нью-Йоркской фондовой биржи начался еще в конце сентября, а с момента возвращения на биржу в 2022 году стоимость бумаг компании рухнула примерно на 99%. Руководство рассчитывает завершить реструктуризацию и выйти из кризиса до конца 2026 года, сделав упор на премиальный контент и архивную репортажную фотографию.