Москва23 нояВести.Нынешняя распродажа акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, схожа с крахом доткомов в 2000-м году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Уточняется, что сокращение инвестиций в ИИ может спровоцировать повторение кризиса.
Так, с годовых максимумов акции Intel подешевели на 64%, Oracle — на 60%, Micron — на 53%, а Nvidia — на 48%. Распродажа также затронула производителей полупроводников и операторов дата-центров. Особенно сильный ажиотаж зафиксировали на рынке микросхем памяти в Южной Корее, где частные инвесторы активно покупали акции на заемные средства.
Газета напомнила, что в 2000 году обвал охватил широкий круг компаний, привел к снижению S&P 500 почти на 15% и сопровождался рецессией.
21 ноября сообщалось, что крупнейший производитель чипов Nvidia покинул топ-3 компаний по рыночной капитализации, уступив третье место американской Alphabet, которая управляет Google.