WSJ: падение акций ИИ-компаний в 2026 году схоже с крахом доткомов

WSJ нашла сходство между падением акций ИИ-компаний и крахом доткомов WSJ: падение акций ИИ-компаний в 2026 году схоже с крахом доткомов

Москва23 ноя Вести.Нынешняя распродажа акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, схожа с крахом доткомов в 2000-м году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что сокращение инвестиций в ИИ может спровоцировать повторение кризиса.

Так, с годовых максимумов акции Intel подешевели на 64%, Oracle — на 60%, Micron — на 53%, а Nvidia — на 48%. Распродажа также затронула производителей полупроводников и операторов дата-центров. Особенно сильный ажиотаж зафиксировали на рынке микросхем памяти в Южной Корее, где частные инвесторы активно покупали акции на заемные средства.

Газета напомнила, что в 2000 году обвал охватил широкий круг компаний, привел к снижению S&P 500 почти на 15% и сопровождался рецессией.

21 ноября сообщалось, что крупнейший производитель чипов Nvidia покинул топ-3 компаний по рыночной капитализации, уступив третье место американской Alphabet, которая управляет Google.