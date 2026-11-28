Банкротство United Fidelity стало крупнейшим крахом банка в США за два года

В США объявили о крупнейшем за два года банкротстве банка Банкротство United Fidelity стало крупнейшим крахом банка в США за два года

Москва28 ноя Вести.В США закрыли основанный в 1914 году United Fidelity Bank со штаб-квартирой в Индиане - это крупнейшее банкротство американского банка за два года. О прекращении работы кредитной организации в пятницу, 27 ноября, объявила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), передает Bloomberg.

Регулятор пришел к выводу, что банк с высокой вероятностью не сможет отвечать по своим обязательствам. FDIC назначена временным управляющим, а все депозиты и активы United Fidelity перешли к банку First Citizens, который согласился их принять.

По оценке корпорации, крах обойдется Фонду страхования депозитов в 1,83 млрд долларов. Это самый крупный случай закрытия банка в США с апреля 2024 года, когда прекратил работу Republic First Bank.

По состоянию на конец сентября United Fidelity располагал активами примерно на 5,9 млрд долларов и депозитами на 5,4 млрд долларов.

Клиентам банка рекомендовано пользоваться прежними отделениями, пока First Citizens не уведомит их о завершении интеграции систем.