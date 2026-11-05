Москва5 нояВести.Президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил о своей отставке в связи с заморозкой средств в Ueno Bank.
Уточняется, что ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средств трех млн человек оказались заморожены.
Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире и о необходимости сохранения наших демократических институтовсказал президент в обращении
Ранее Илон Маск прокомментировал взлом Binance, подчеркнув рост числа успешных кибератак.