Президент Парагвая уйдет в отставку после краха банка Ueno Bank

Президент Парагвая подал в отставку после краха банка Ueno Bank Президент Парагвая уйдет в отставку после краха банка Ueno Bank

Москва5 ноя Вести.Президент Парагвая Сантьяго Пенья заявил о своей отставке в связи с заморозкой средств в Ueno Bank.

Уточняется, что ЦБ Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средств трех млн человек оказались заморожены.

Я принял решение подать в отставку с поста президента республики. Я это делаю, думая о стабильности нашей страны, о социальном мире и о необходимости сохранения наших демократических институтов сказал президент в обращении

Ранее Илон Маск прокомментировал взлом Binance, подчеркнув рост числа успешных кибератак.