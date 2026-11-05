Протестующие в Парагвае столкнулись с силовиками в центре столицы ABC Color: в центре столицы Парагвая протестующие столкнулись с силовиками

Москва5 ноя Вести.В центре столицы Парагвая Асунсьоне прошли жесткие столкновения протестующих с силовиками. Об этом сообщила газета ABC Color.

По ее данным, жителей начали разгонять резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами.

Ранее стало известно, что Центральный банк Парагвая экстренно закрыл крупный цифровой банк из-за потери платежеспособности. Его услугами пользовались около 3 миллионов человек - это почти половина населения страны. Миллионы вкладчиков, студентов и пенсионеров полностью лишились доступа к своим счетам, зарплатам и сбережениям. Кроме того, в банке "зависли" около $380 млн государственных пенсионных средств.

Недовольные таким исходом граждане вышли в центр города с требованием вернуть деньги и отправить президента страны в отставку. Как сообщают местные СМИ, администрация главы государства за некоторое время до инцидента "умышленно ослабила антикоррупционный контроль, продвигала законы для накачивания банка государственными деньгами и игнорировала ранние предупреждения о проблемах".