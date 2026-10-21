Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков

После обысков глава НБУ Пышный подал в отставку Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков

Москва21 окт Вести.В Национальном банке Украины и на квартире у его главы Андрея Пышного прошли обыски. После этого глава НБУ подал в отставку, сообщают украинские СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в помещении национального банка и по месту жительства одного из сотрудников говорится в сообщении

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что обыск прошел по месту жительства Андрея Пышного.

По информации СМИ глава НБУ написал заявление по собственному желанию из-за состояния здоровья.