Обвал гривны – это месть за обыски у главы Нацбанка, считают на Украине Представители украинских банков считают обвал гривны местью за обыски у главы НБ

Москва23 окт Вести.После обвала гривны Национальным банком Украины банковский сектор страны склонен этот шаг местью за обыски и отставку главы НБУ Андрея Пышного, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По итогам торгов 23 октября НБУ уронил гривну сразу на 15 копеек. Теперь официальный курс доллара - 45,20 гривны. Это новый исторический максимум.

НБУ еще так высоко курс не задирал. Некоторые даже подумали, что глава Нацбанка Пышный пытается как бы отомстить за скандал с обысками. Реальных оснований для резкой сегодняшней девальвации не было, это рукотворная история приводят СМИ слова директора казначейства крупного украинского банка

Эксперты допускают дальнейшую девальвацию гривны и видят новый устойчивый курсовой диапазон в 45-45,5 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски на рабочем месте и в квартире председателя НБУ Андрея Пышного в рамках расследования дела о взяточничестве. После этого глава НБУ подал в отставку.