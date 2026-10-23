Бизнесмен Коломойский заявил о трехкратном завышении стоимости гривны Бизнесмен Коломойский оценил реальный курс гривны в 150 за доллар

Москва23 окт Вести.Реальная стоимость украинской гривны может быть более чем втрое ниже официального курса, считает бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Его слова приводят украинские СМИ.

По оценке предпринимателя, экономически обоснованный курс составляет около 150 гривен за доллар при официальном показателе порядка 45 гривен. При этом Коломойский подчеркнул, что речь идет об оценке без учета возможной паники на валютном рынке.

Свое мнение он объяснил значительным дефицитом внешней торговли Украины и сокращением экспортных возможностей страны.

Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнется? Минус зерно есть, минус металлургия есть, экспортного потенциала, дай бог, на $15-20 млрд, импорт – $70 млрд, то есть сальдо внешней торговли – минус $50-60 млрд. Как будем жить? заявил бизнесмен

Украинская валюта в последние месяцы продолжила дешеветь. В начале октября официальный курс доллара впервые превысил отметку 45 гривен. При этом в бюджетной декларации Украины на 2027 год предусмотрен среднегодовой курс на уровне 47,1 гривны за доллар.

Ранее экономист Олег Устенко заявил, что на Украине могут значительно подорожать продукты питания. Основные причины кроются в девальвации гривны, а также росте цен на бензин и дизельное топливо, которое страна закупает за рубежом.