Коломойский: после завершения СВО Украина может столкнуться с нехваткой средств

Коломойский объяснил, что будет с экономикой Украины после окончания СВО Коломойский: после завершения СВО Украина может столкнуться с нехваткой средств

Москва24 окт Вести.После урегулирования конфликта на Украине Европа вряд ли продолжит оказывать Киеву финансовую поддержку в прежних объемах. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Его слова приводит одно из украинских СМИ.

По оценке Коломойского, Украина столкнулась с сокращением экспортного потенциала на фоне потерь в зерновой отрасли и металлургии. При этом потребность страны в импорте, как считает бизнесмен, значительно превышает возможности экспорта.

Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнется? Минус зерно есть, минус металлургия есть. Экспортного потенциала, ну дай Бог, чтобы было там 15-20 миллиардов. Импорт – 70, то есть сальдо внешней торговли минус 50, минус 60 миллиардов имеем сказал он

Коломойский также выразил мнение, что имеющихся резервов может хватить лишь на год поддержания курса гривны. Реальный курс украинской валюты к доллару он оценил примерно в 150 гривен.

Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию между российской, украинской и американской сторонами могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии. Предположительно, встреча состоится через пару недель.