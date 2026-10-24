Москва24 октВести.После урегулирования конфликта на Украине Европа вряд ли продолжит оказывать Киеву финансовую поддержку в прежних объемах. Об этом заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Его слова приводит одно из украинских СМИ.
По оценке Коломойского, Украина столкнулась с сокращением экспортного потенциала на фоне потерь в зерновой отрасли и металлургии. При этом потребность страны в импорте, как считает бизнесмен, значительно превышает возможности экспорта.
Европа будет продолжать бабки давать, когда мир начнется? Минус зерно есть, минус металлургия есть. Экспортного потенциала, ну дай Бог, чтобы было там 15-20 миллиардов. Импорт – 70, то есть сальдо внешней торговли минус 50, минус 60 миллиардов имеемсказал он
Коломойский также выразил мнение, что имеющихся резервов может хватить лишь на год поддержания курса гривны. Реальный курс украинской валюты к доллару он оценил примерно в 150 гривен.
Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию между российской, украинской и американской сторонами могут пройти в Абу-Даби или Швейцарии. Предположительно, встреча состоится через пару недель.