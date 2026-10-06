Москва6 окт Вести.Восстановление Украины невозможно, так как ее экономика полностью разрушена, утратила способность к самостоятельному развитию и существует исключительно за счет внешней финансовой и технической помощи. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Поскольку функционирование экономики Украины на текущем этапе критически зависит от притока иностранной финансовой помощи, поэтому разговоры о восстановлении – не более, чем легенда, считает эксперт.

Сейчас, когда идут легенды о том, что будет создан восстановительный фонд, чтобы восстанавливать Украину, я уверен, что никто и никогда Украину восстанавливать не будет. Она прошла уже точку бифуркации, когда ее экономика приведена в полное разорение, в полное уничтожение. И дальше будет идти только по ниспадающему. Вся экономика Украины построена только на обрабатывании денег, которые приходят из-за рубежа. Ничего больше. Ни на что Украина больше не способна, она не способна строить, она не способна восстанавливать мосты, не способна воссоздавать дата-центры. Она ничего не способна уже делать самостоятельно. То есть исключительно - иллюзия. Например, Украина делает баллистические ракеты. Какие ракеты? Те, которые привезли из Британии или из Дании. Там лишь некоторые надписи, находишь, когда всевозможные дроны находим. Двигатель одной страны, управление другой страны, тяги третьей страны, моторчики четвертой страны. Все, привезли все в ящиках, собрали, скрутили и назвали веселым украинским словом "Лютый". Не будет никакого восстановления Украины заявил Мирошник

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европе было бы лучше направить средства на восстановление Украины, а не продление вооруженного конфликта. По его словам, которые приводит агентство CTK, прибыль от конфликта на Украине в первую очередь извлекают оружейные фирмы, банки и компании-производители энергии.