Москва16 ноя Вести.Экономика Украины становится нежизнеспособной. Об этом ИС "Вести" заявил замдиректора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков, комментируя удар ВС РФ по заводу "Олейна" в Днепропетровске.

По его словам, остановка производства масла – это серьезное событие для украинской экономики, так как продукция сельского хозяйства составляет значимую часть валового внутреннего продукта (ВВП).

Естественно, остановка такого рода производств, как масло, очень серьезно бьет по экономике … Это явно видно из-за того, что Украина в целом испытывает проблемы с экспортом продовольственной продукции и … это очень сильно ограничивает Украину в получении экспортных доходов … То, что сейчас происходит на Украине, говорит о том, что экономика Украины становится нежизнеспособной, потому что опять же, экспорт по многим направлениям остановлен – имеется в виду морские порты Одессы и так далее. И, соответственно, возможности переориентации на автомобильный или железнодорожный транспорт очень сильно ограничены, потому что … они уже и так работают … на максимально возможных значениях сказал эксперт

Как отметил Чирков, учитывая исчерпывание возможностей логистики, для украинской экономики было бы выгодно экспортировать продукцию более высокой степени переработки, такую как масло.

Ранее министр экономики Украины Александр Кравченко заявил, что в 2026 году Украина движется к околонулевому экономическому росту.