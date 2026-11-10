Москва10 ноя Вести.Большая часть населения Украины нетрудоспособна, это в том числе лишает шансов на развитие экономику страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Экономика Украины, даже по социально-экономическим параметрам, нежизнеспособна. Не только по долгам, по ВВП, но и по трудоспособности населения. То есть из реально оставшегося населения Украины, около 20 млн, большинство ... нетрудоспособно отметил эксперт

Ранее сообщалось, что внутри Европейского союза обостряются разногласия в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро кредита для Украины на фоне нехватки средств в самом объединении. По информации журналистов издания Rapporteur, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария уже отказались брать на себя обязательства по еще одному кредиту киевскому режиму.