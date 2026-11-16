Эксперт прогнозирует серьезный и неконтролируемый рост цен на продовольствие Чирков: нужно открывать рынки, чтобы не спровоцировать неконтролируемый рост цен

Москва16 ноя Вести.Необходимо максимально открывать рынки для того, чтобы не спровоцировать неконтролируемый рост цен на продовольствие, так как поставщиков становится меньше. Такое мнение высказал ИС "Вести" замдиректора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Положение для мирового экспорта и в целом торговля продукцией сельского хозяйства, оно безвыходно. Нужно максимально открывать рынки для того, чтобы просто не спровоцировать неконтролируемый рост цен на мировых продовольственных рынках, потому что поставщиков становится меньше. Население многих стран мира растет, благосостояние во многих странах очень растет, в том числе и в беднейших … То есть потребление продукции сельского хозяйства растет. И в условиях каких-то ограничений это может привести к очень серьезному и неконтролируемому росту цен сказал эксперт

Ранее Максим Чирков заявил, что экономика Украины становится нежизнеспособной, но поддержка Запада будет сокращаться.