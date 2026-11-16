Москва16 нояВести.Конфликт на Украине вряд ли получится решить мирным путем, пока Евросоюз (ЕС) продолжает общаться с Москвой на языке ультиматумов.
Об этом "Известиям" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
Если никак не изменятся подходы (Брюсселя - прим. ред.), если они останутся ультимативными, то продвижение в сторону урегулирования мы вряд ли увидимсказал Мирошник
Он также напомнил, что ЕС за последнее время принял больше двадцати пакетов санкций против России. Такие действия, по мнению Москвы, не помогают договориться, а лишь усугубляют ситуацию.
Сейчас они заявляют о том, что хотят мира. Действия и слова у них достаточно сильно пока различаютсязаключил дипломат
Ранее Мирошник обратил внимание на противоречия в действиях Киева. Украина, по его мнению, с одной стороны - заявляет о стремлении к миру, а с другой – "исполняет ритуальный танец перед американцами, чтобы те выделили деньги".