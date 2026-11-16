"Известия": в МИД РФ заявили, что ультиматумы ЕС мешают миру на Украине

Мирошник: ультиматумы Брюсселя мешают мирному решению по Украине "Известия": в МИД РФ заявили, что ультиматумы ЕС мешают миру на Украине

Москва16 ноя Вести.Конфликт на Украине вряд ли получится решить мирным путем, пока Евросоюз (ЕС) продолжает общаться с Москвой на языке ультиматумов.

Об этом "Известиям" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Если никак не изменятся подходы (Брюсселя - прим. ред​​​.), если они останутся ультимативными, то продвижение в сторону урегулирования мы вряд ли увидим сказал Мирошник

Он также напомнил, что ЕС за последнее время принял больше двадцати пакетов санкций против России. Такие действия, по мнению Москвы, не помогают договориться, а лишь усугубляют ситуацию.

Сейчас они заявляют о том, что хотят мира. Действия и слова у них достаточно сильно пока различаются заключил дипломат

Ранее Мирошник обратил внимание на противоречия в действиях Киева. Украина, по его мнению, с одной стороны - заявляет о стремлении к миру, а с другой – "исполняет ритуальный танец перед американцами, чтобы те выделили деньги".