Новый громкий коррупционный скандал может быть связан с женой Зеленского Эксперт Смоленко: может произойти утечка компромата на Елену Зеленскую

Москва13 окт Вести.Вокруг Елены Зеленской, супруги главы киевского режима Владимира Зеленского, может возникнуть новый громкий коррупционный скандал. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, бывший гендиректор российской промышленной группы "Южмаш" (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко.

Уже по всему окружению Зеленского ударили. Самый близкий, кто к нему единственный остался, - это его жена. Я ожидаю, что удар должен быть по "скумбрии по 8 гривен" - Елене Зеленской. Это самый близкий к Зеленскому человек. Уже звучала информация, что она присутствует на пленках Национального антикоррупционного бюро Украины, и может быть утечка компромата сказал эксперт

В случае обнародования такого компромата Зеленский моментально поддастся, подчеркнул Смоленко.

Как только на Зеленского и его окружение появляется компромат, тут же Зеленский становится договороспособным. Сдает Ермака, сдает Миндича, сдает кого угодно отметил он

На Украине из‑за коррупции в высокопоставленных кругах бюджет потерял как минимум 15,7 миллиарда долларов. Эти данные за период с начала 2022 года привело Национальное антикоррупционное бюро страны. Ситуация усугубляется тяжелым положением в экономике.

Только с начала 2026 года, по подсчетам ТАСС, 11 высокопоставленных чиновников Украины на уровне министров, их заместителей, а также депутатов Верховной рады привлечены в качестве обвиняемых по делам, связанным с коррупцией и отмыванием денег.

Прозвище "Скумбрия по восемь" закрепилось за Еленой Зеленской после ее ошибки в телеинтервью в декабре 2021 года. Пытаясь показать близость к заботам простых людей, она назвала нереальную низкую цену на рыбу (8 гривен вместо 200 на тот момент).