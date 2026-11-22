Мирошник заявил, что Зеленский сомнительными проектами подставляет свою жену Мирошник: Зеленский сам подставляет свою жену

Москва22 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сам подставляет свою жену, втягивая ее в сомнительные проекты. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель сообщила, что оппозиции на Украине запретили обсуждать жену Зеленского.

Достаточно нечистоплотное участие самой Зеленской в проектах, к примеру, по вывозу детей на территорию Турции, где они подверглись и сексуальному насилию, и какому-то давлению, где за ними просто некому было приглядывать сказал Мирошник

По его словам, сам Зеленский рассматривает эту тему как табу.

Ранее участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может опубликовать компромат на Елену Зеленскую