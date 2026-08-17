Москва17 авгВести.Первая леди Украины Елена Зеленская обладает значительным непубличным влиянием на своего супруга, главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По данным издания, Зеленская не участвует непосредственно в политике, однако ее влияние на президента не стоит недооценивать. Один из собеседников утверждает, что она может способствовать карьерному продвижению чиновников, которые ей симпатичны, а также блокировать неугодных людей или инициативы.
Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею - вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето"сказал собеседник издания
Другой источник издания отметил, что Зеленская не участвует в политических интригах, а скорее старается "балансировать президента".
Ранее Зеленская в интервью британскому изданию The Sun назвала период конфликта самым тяжелым в своей жизни и выразила надежду на скорое завершение боевых действий. Ее улыбка после слов о сложившейся ситуации вызвала обсуждение в СМИ.