Стало известно, как жена Зеленского влияет на карьеры чиновников На Украине рассказали о "золотом праве вето" Елены Зеленской

Москва17 авг Вести.Первая леди Украины Елена Зеленская обладает значительным непубличным влиянием на своего супруга, главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленская не участвует непосредственно в политике, однако ее влияние на президента не стоит недооценивать. Один из собеседников утверждает, что она может способствовать карьерному продвижению чиновников, которые ей симпатичны, а также блокировать неугодных людей или инициативы.

Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею - вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето" сказал собеседник издания

Другой источник издания отметил, что Зеленская не участвует в политических интригах, а скорее старается "балансировать президента".

Ранее Зеленская в интервью британскому изданию The Sun назвала период конфликта самым тяжелым в своей жизни и выразила надежду на скорое завершение боевых действий. Ее улыбка после слов о сложившейся ситуации вызвала обсуждение в СМИ.