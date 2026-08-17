Политолог не сомневается, что жена тайно влияет на решения Зеленского Политолог Павлив: жена Зеленского влияет на его политические решения

Москва17 авг Вести.Жена Владимира Зеленского Елена тайно участвует в принятии политических решений на Украине, но вряд ли системно руководит кадровой политикой, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив.

Эксперт прокомментировал сообщения украинских СМИ, что Елена Зеленская обладает значительным непубличным влиянием на супруга и имеет "золотое право вето", то есть может блокировать неугодных людей или инициативы.

По словам Павлива, отношения в семье Зеленского давно разладились, и теперь это скорее деловое партнерство и бизнес-связи. Он отметил, что и раньше Елена Зеленская вела себя "на людях достаточно нагло по отношению к своему супругу".

...В том, что она на что-то может влиять и оказывать какое-то воздействие, я не сомневаюсь — такое может быть. Но не думаю, что она системно руководит вопросами назначения и кадровой политики сказал Павлив

Он добавил, что тут скорее можно говорить об эпизодических моментах влияния.

В 2025 году Елена Зеленская признавалась, что надеялась на провал супруга на президентских выборах в 2019 году.