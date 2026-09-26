Мирошник: Зеленский уже не раз сдавал собственную команду

Мирошник заявил, что Зеленский неоднократно сдавал свою команду Мирошник: Зеленский уже не раз сдавал собственную команду

Москва26 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не раз сдавал собственную команду. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он добавил, что соратники для Зеленского являются расходным материалом, который киевский главарь использует.

Сейчас Зеленский никого не интересует в смысле его снесения в среднесрочной перспективе, интересует перехват управления, за это идет борьба. А есть ли место вокруг него, люди, по которым можно наносить удары? Зеленский уже несколько раз сдал свою команду сказал Мирошник

По его словам, важность для Зеленского представляют финансовые потоки, а не персоналии.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что почти все его соратники обвиняются в коррупции.