Москва26 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже не раз сдавал собственную команду. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В беседе с ТАСС он добавил, что соратники для Зеленского являются расходным материалом, который киевский главарь использует.
Сейчас Зеленский никого не интересует в смысле его снесения в среднесрочной перспективе, интересует перехват управления, за это идет борьба. А есть ли место вокруг него, люди, по которым можно наносить удары? Зеленский уже несколько раз сдал свою командусказал Мирошник
По его словам, важность для Зеленского представляют финансовые потоки, а не персоналии.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что почти все его соратники обвиняются в коррупции.