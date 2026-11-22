Мирошник: семья Зеленского стремится заработать на его президентстве Мирошник: семья Зеленского воспринимает его президентство как способ заработка

Москва22 ноя Вести.Семья главы киевского режима Владимира Зеленского воспринимает его президентство как сериал и очередной проект, на котором можно заработать деньги и славу, закрывая глаза на страдания миллионов украинцев, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Мирошник высказался по поводу заявления бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о том, что украинской оппозиции запрещено говорить о супруге Зеленского Елене.

Тематика, связанная с Еленой Зеленской, - личная тема самого господина Зеленского. Мальчик обидчивый, с неустойчивой психикой. Он даже во время интервью нормально плачет, нормально хохочет, нормально развлекается. А здесь человек, который к нему близок, и он может как-то неадекватно реагировать на эту тему. Ну и у Елены Зеленской заслуг-то хватает тоже выше крыши приводит ТАСС слова Мирошника

Посол напомнил слова Елены Зеленской, которые она произнесла в 2019 году. Тогда во время предвыборной кампании Зеленского она заявила: "Я была против этого нового проекта Володи".

Она прекрасно понимала, что и она, и ее семья относятся к должности президента как к очередному сериалу, очередному проекту, на котором можно заработать деньги, можно заработать славу подчеркнул Мирошник

При этом для семьи несущественно, что за эти деньги и славу платит вся страна и миллионы людей, заключил посол.

Между тем издание MK.RU обратило внимание на участившиеся поездки Зеленского за границу. В этом году он отсутствовал на Украине долгое время и, по некоторым данным, в последние две неделе устроил для себя и своей семьи каникулы в Ирландии.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за годы руководства научился лишь одному - "решать мутные схемки".