Эксперт объяснил, в чем причина отсутствия Зеленского на Украине Эксперт Кнутов: Зеленский вряд ли сбежал с Украины, побег будет ему приговором

Москва17 ноя Вести.Владимир Зеленский вряд ли сбежал с Украины, так как побег для него закончится приговором. Зеленский находится в отъезде для решения личных вопросов, связанных с коррупционными деньгами, указал в разговоре с MK.RU военный эксперт Юрий Кнутов.

Издание обратило внимание на участившиеся поездки Зеленского за границу. Оно отмечает, что в этом году он отсутствовал в стране больше всего времени и, по некоторым данным, в последние две неделе устроил для себя и своей семьи каникулы в Ирландии.

Скорее всего его отсутствие можно объяснить тем, что он действительно проводит какие-то встречи и решает личные вопросы с коррупционными деньгами. Не думаю, что он сбежал, потому что ситуация пока не столь трагическая. Тем более что, куда бы он ни сбежал, его везде найдут сказал Кнутов

Эксперт подчеркнул, что Зеленскому важно сохранить военное положение на Украине, так как в случае достижения мирных договоренностей он будет осужден по двум статьям, в первую очередь по статье о превышении полномочий из-за нахождения на посту президента на протяжении трех лет без права на это.