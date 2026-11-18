Москва18 ноя Вести.У главы киевского режима Владимира Зеленского существенно сузилось пространство для маневра, причем он даже не может себе позволить эмиграцию на Запад. В беседе с KP.RU главный редактор порталов "Рубалтик.ру" и "Евразия.Эксперт", политолог Александр Носович, считает, что украинского лидера может ждать "ночь длинных ножей".

Зеленский не может уйти в эмиграцию с нацистским полком "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация). А всему этому нет места и в мирной жизни Украины. Там путь один - только ночь длинных ножей. Проблема подобных боевиков в мировой истории никогда по-другому не решалась. Либо с помощью НКВД, как на Западной Украине после Второй мировой. Либо - внутренними силами своими, либо внешними. Прогнозировать их действия, исходя из актива тех политических групп, у которых нет будущего в мирной жизни, несложно считает Носович

Политолог предположил, что Запад будет договариваться с теми на Украине у кого есть пространство для маневра. С каждой бандой, которая держит пыточную в каждом райцентре, с официальной ТЦК или неофициальной по отдельности никто договариваться не будет, считает Носович.

Ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского появилось новое прозвище – "турист", из-за того, что он уже более двух недель не был в Киеве, поскольку у него нет личных гарантий безопасности.