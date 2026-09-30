Генерал Шандор заявил о тупиковой ситуации для Зеленского Генерал Шандор: конкуренты загнали Зеленского в тупик

Москва30 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лишился пространства для маневра из-за внутриполитической ситуации на Украине.

Об этом заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор, его слова передает Parlamentní listy.

По его словам, есть люди, которые стоят позади Зеленского и которые "никогда не простят" киевского главаря.

В спину ему дышит [бывший главком ВСУ] Валерий Залужный, который заявляет прямо, что Россия не может проиграть в этом конфликте. Есть еще один претендент на президентское кресло. Это [экс-глава Минобороны Украины Михаил] Федоров цитирует Шандора Parlamentní listy

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник отметил, что Зеленский отказывается проводить выборы в стране, потому что за него не будут голосовать.

Экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров, в свою очередь, подчеркнул, что киевский главарь с удовольствием провел бы выборы президента на Украине, но только такие, в которых он не смог бы проиграть.