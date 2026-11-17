Москва17 ноя Вести.Киевлянка, переехавшая в Россию до начала СВО, продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе родственниками, друзьями и соседями. По ее словам, которые приводит KP.RU, у главы киевского режима Владимира Зеленского появилось новое прозвище – теперь украинцы его называют "туристом".

Она отметила, что Зеленский стал предупреждать население, когда и какими будут обстрелы и удары.

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Как пишет газета, возможно, он получил такое прозвище неспроста. В Киеве ходят слухи, что Россия якобы сняла с него неприкосновенность, и теперь гарантий личной безопасности у Зеленского нет. Другие предполагают, что по возвращении Зеленского могут ждать внутренние протесты и даже переворот.

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Ранее депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что на данном этапе глава киевского режима Владимир Зеленский всеми силами противится завершению конфликта с Россией, поскольку личных гарантий у него и его окружения нет.