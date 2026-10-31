Москва31 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается доказать свою состоятельность как политика перед президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а "великий лидер"?сказала Мендель в интервью на YouTube-канале
После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.
Ранее Мендель отмечала, что Зеленский сам не смог разрешить ситуацию с противовоздушной обороной на Украине и перекладывает вину на кого-либо другого.