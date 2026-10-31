Зеленского уличили в попытках впечатлить Путина Мендель: Зеленский пытается доказать Путину свою состоятельность как лидера

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается доказать свою состоятельность как политика перед президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а "великий лидер"? сказала Мендель в интервью на YouTube-канале

После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.

Ранее Мендель отмечала, что Зеленский сам не смог разрешить ситуацию с противовоздушной обороной на Украине и перекладывает вину на кого-либо другого.