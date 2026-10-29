Мендель: Зеленский не смог обеспечить Украину ПВО, но винит других

Мендель заявила, что Зеленский перекладывает вину за ситуацию с ПВО на других Мендель: Зеленский не смог обеспечить Украину ПВО, но винит других

Москва29 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сам не смог разрешить ситуацию с противовоздушной обороной на Украине, но перекладывает вину на других. Об этом сообщила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Киевский главарь подчеркивал, что Запад искусственно задерживает поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Каждый раз, когда ситуация становится критической, Зеленский перекладывает вину на кого-либо другого… Все виноваты, кроме него. В реальности, он держит в своих руках власть и определяет внешнюю политику написала Мендель в соцсети X

Накануне Зеленский заявил, что на Украину в 2026 году в среднем поступало по 12 ракет в месяц для систем Patriot. Он добавил, что киевский режим работает над альтернативными способами получения ракет.