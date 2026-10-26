Москва26 окт Вести.Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского о мире являются постановочным, в действительности Украина фактически зарабатывает на терроризме. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Как только появилась на горизонте возможность проведения трехсторонних переговоров и замаячила потенциальная возможность, что тема украинского трека будет обсуждаться крупнейшими международными геополитическими лидерами, тут Зеленский выдает интервью со слезливыми заявлениями и рассказами, как ему нужны Patriot. И также ему нужно продолжать давать все больше и больше миллиардов. И сейчас мы видим обострение, когда слова кардинально расходятся с действиями сказал дипломат

Мирошник подчеркнул, что на Украине сейчас зарабатывают деньги на войне.

Вой Зеленского "Мы хотим мира" - это все постановочное. Это государствоподобное образование [Украина] - оно про деньги. А какими средствами достижения для результата, чтобы им давали деньги? Это терроризм. И он проявляется сейчас в ударах по Воронежу, а ранее - в ударах по Липецкой области, Омску, Ельцу заметил он

Ранее сообщалось, что Зеленский обвинил главу Пентагона Пита Хегсета в задержке поставок ракет для зенитных комплексов Patriot.