Оппозиции Украины запретили обсуждать два вопроса о Зеленском, заявила Мендель Мендель: украинской оппозиции запретили говорить об особняках и жене Зеленского

Москва17 ноя Вести.Украинским оппозиционерам запретили обсуждать жену главы киевского режима Владимира Зеленского и его элитную недвижимость, заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Мендель добавила, что Зеленский осознал пользу от фальшивой оппозиции, поскольку она создает видимость демократии на Украине.

Есть две темы, которых оппозиции на Украине не позволено касаться: роскошные особняки "Династия" под Киевом (предназначенные для его друзей и, предположительно, для него самого) и Елена Зеленская. Те, кто отказывается говорить об этих вопросах, - фальшивая оппозиция, именно такая, какая идеально устраивает Зеленского написала Мендель в соцсети X

Ранее Мендель отмечала, что при Зеленском Украина погрязла в коррупции, в которой замешаны почти все люди из окружения главы киевского режима.

Также она сообщала, что Зеленский не хочет заканчивать украинский конфликт, поскольку не желает нести ответственность за свои действия. Вместо этого глава киевского режима бесконечно ищет виновных, на которых он мог бы переложить ответственность за беды Украины, добавила она.