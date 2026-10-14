Москва14 окт Вести.На Украине ожидается существенное подорожание продуктов питания. По оценке бывшего советника Владимира Зеленского, экономиста Олега Устенко, рост цен на продуктовую корзину составит как минимум 10%. Основные причины — девальвация гривны и удорожание топлива.

Минимум на 10% [увеличатся цены] в среднем, если говорить обо всей продуктовой корзине. Потому что растут цены на топливо. <...> Проблема будет с фармацевтической продукцией. Часть наших предприятий не может работать, нужно больше закупать [за рубежом]. На фоне девальвации гривны цены на фармпродукцию будут расти приводит его слова УНИАН

Ситуация усугубляется стремительным падением курса украинской валюты. В начале октября доллар впервые в истории преодолел отметку в 45 гривен. В бюджетной декларации страны на 2027 год заложен среднегодовой курс 47,1 гривны за доллар. Одновременно растут цены на бензин и дизельное топливо, которое Украина закупает за рубежом. С начала сентября цены на бензин и дизель на Украине выросли более чем на 10%, а стоимость литра дизтоплива осенью преодолела психологическую отметку в 100 гривен, а граждан призвали запастить топливом.