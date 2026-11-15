Госстат: цены на хлеб на Украине в октябре выросли на 21,3% к октябрю 2025 года

Хлеб и хлебопродукты на Украине за год подорожали на 21,3% Госстат: цены на хлеб на Украине в октябре выросли на 21,3% к октябрю 2025 года

Москва15 ноя Вести.Цены на хлеб и хлебопродукты на Украине в октябре 2026 года выросли на 21,3% относительно октября 2025 года. Об этом сообщила государственная служба статистики страны.

Изменения потребительских цен на товары и услуги… Октябрь 2026 к октябрю 2025… Хлеб и хлебопродукты… 21,3% говорится в документе Госстата

В категорию входят хлебобулочные изделия, мука, рис и другие товары. Как следует из данных ведомства, за тот же период заметно подорожали и другие продукты питания: рыба и рыбная продукция прибавили в цене 23,6%, подсолнечное масло - 20%.