Тарифы на воду на Украине за год выросли более чем в два раза

Тарифы на воду на Украине выросли на 106,5% за год Тарифы на воду на Украине за год выросли более чем в два раза

Москва14 ноя Вести.На Украине стоимость услуг водоснабжения в октябре 2026 года выросла более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом говорится в информационной справке украинской государственной службы статистики​​​ страны.

Изменения потребительских цен на товары и услуги… Октябрь 2026 к октябрю 2025… Водоснабжение… 106,5% написано в документе

Подорожали также тарифы на другие коммунальные услуги. Так, стоимость водоотведения стала больше на 99,3%, плата за уборку мусора – на 19,5%. Услуги интернета, почтовых сервисов и мобильной связи за год подорожали на 16,1%.

Ранее представители американских властей в докладе для Конгресса США подсчитали, что Украина потеряла 50% мощностей по генерации электроэнергии из-за конфликта с Россией.