США: Украина потеряла 50% своих энергетических мощностей Украина за время конфликта потеряла 50% мощностей энергогенерации

Москва14 ноя Вести.Украина потеряла более 50% мощностей по генерации электроэнергии из-за конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) для Конгресса США.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к потере более 50% мощностей страны по генерации электроэнергии, а также к серьезному повреждению ее инфраструктуры передачи, распределения электроэнергии и централизованного теплоснабжения приводит РИА Новости выдержку из доклада

В документе заявлено, что мобилизация на Украине привела к острой нехватке рабочей силы. Особенно пострадали гуманитарная область и реальный сектор экономики, в частности, грузоперевозки.