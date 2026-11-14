Москва14 нояВести.Украина потеряла более 50% мощностей по генерации электроэнергии из-за конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) для Конгресса США.
Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к потере более 50% мощностей страны по генерации электроэнергии, а также к серьезному повреждению ее инфраструктуры передачи, распределения электроэнергии и централизованного теплоснабженияприводит РИА Новости выдержку из доклада
В документе заявлено, что мобилизация на Украине привела к острой нехватке рабочей силы. Особенно пострадали гуманитарная область и реальный сектор экономики, в частности, грузоперевозки.