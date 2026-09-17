Нацбанк Украины второй раз подряд повысил учетную ставку — до 16%

Нацбанк Украины снова повысил учетную ставку – с 15,5% до 16% Нацбанк Украины второй раз подряд повысил учетную ставку — до 16%

Москва17 сен Вести.Национальный банк Украины (НБУ) вновь повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 16%, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ объяснили принятие решении об увеличении ставки ускорением потребительской инфляции, которая в августе достигла 8,1% в годовом исчислении и превысила прогнозную траекторию. Среди ключевых рисков аналитики регулятора назвали перебои и недополучение финансовой помощи от союзников Киева, а также затягивание конфликта на Ближнем Востоке.

Предыдущее повышение ставки — с 15% до 15,5% — НБУ сделал в конце июля, а до этого с начала 2026 года держал ее неизменной. Нацбанк рассчитывал сохранять ставку на прежнем уровне вплоть до второго квартала 2027 года.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета Украины в 2026 году составит рекордные 35% ВВП.