Москва13 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен главой национального банка Украины Андреем Пышным.

По данным ряда СМИ, конфронтация могла возникнуть из-за близости Пышного к Международному валютному фонду.

Зеленский недоволен главой национального банка Андреем Пышным, и вопрос его отставки уже обсуждался говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды"

По информации Bloomberg, глава украинского нацбанка недостаточно отстаивает нужды экономики военного времени перед международными структурами, это и вызвало неприятие со стороны Зеленского.

Ранее украинская сторона передала США свои предложения по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, Вашингтон может помочь Киеву прежде всего поставками систем ПВО, а также "усилением давления на Россию".