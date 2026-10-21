Депутат Рады Гончаренко: НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Украины

НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Украины Депутат Рады Гончаренко: НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Украины

Москва21 окт Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные мероприятия по адресам, связанным с главой Нацбанка Украины Андреем Пышным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в своем Telegram-канале.

НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного написал нардеп

Ранее руководитель информационного агентства NewsFront Константин Кнырик заявил, что призывы Гончаренко завершить конфликт с Россией и начать мирные переговоры являются проектом главы киевского режима Владимира Зеленского.