Президент ЮАР по состоянию здоровья временно отказался от публичных мероприятий

Президент ЮАР отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем Президент ЮАР по состоянию здоровья временно отказался от публичных мероприятий

Москва17 сен Вести.Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса в ближайшее время вынужден отказаться от участия в официальных мероприятиях по состоянию здоровья, сообщила администрация главы государства.

В связи с состоянием здоровья президент Рамафоса в настоящее время освобожден от участия в публичных мероприятиях следует из распространенного администрацией президента заявления

Рамафоса в этой связи поручил профильным министрам вместо него представлять страну на различных протокольных мероприятиях.

Медики рекомендовали 73-летнему президенту ЮАР соблюдать режим отдыха для восстановления сил. Рамафоса 14 сентября вернулся из Индии, где участвовал в работе саммита БРИКС.

Южноафриканский лидер простудился и испытывает сильную усталость после длительных перелетов, сообщили источники в дипломатических кругах. Официально эта информация не подтверждена.