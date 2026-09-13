Москва13 сен Вести.Президент ЮАР Сирил Рамафоса впечатлен желанием российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом Рамафоса заявил агентству РИА Новости.

Он пояснил, что Путин рассказал ему о различных процессах, направленных на прекращение конфликта, в которых задействованы разные стороны.

На меня произвело большое впечатление высказанное президентом Путиным желание добиться урегулирования этого конфликта сказал президент ЮАР

Рамафоса добавил, что Южная Африка надеется на скорейшее завершение конфликта, поскольку он напрямую ее затрагивает.

Он продолжает влиять на нас – даже не косвенно, а напрямую, поскольку мы получаем из этого региона удобрения и зерно. Цены на них выросли… Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке заявил Рамафоса

Путин встретился с Рамафосой в Нью-Дели на полях саммита БРИКС 11 сентября. В ходе переговоров президент России отметил развитие связей РФ и ЮАР, а также хорошие показатели товарооборота.