Трамп не исключил банкротства США Трамп: США обанкротятся при отсутствии решения по потолку госдолга

Москва21 ноя Вести.Соединенные Штаты обанкротятся, если вопрос с потолком американского государственного долга не будет решен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома напомнил о приближении срока решения этой ситуации.

Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится. Такого раньше никогда не происходило сказал Трамп

Как сообщали в Министерстве финансов США, американский госдолг превысил 40,7 триллиона долларов и таким образом обновил антирекорд. Он вырос на 700 миллиардов с 18 августа, когда обсуждалось историческое достижение отметки в 40 триллионов.